У США нет доказательств, что КНДР откажется от ядерного оружия

Специальный представитель США по Северной Корее (КНДР) Стивен Бигун заявил, что у Америки нет доказательств того, что КНДР откажется от ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил Бигун, нет никаких конкретных доказательств того, что Северная Корея приняла решение отказаться от своего ядерного оружия. При этом он считает, что Пхеньян может это сделать и для этого лично обратился к первому вице-министру иностранных дел Северной Кореи Чо Сон Хуэю с просьбой принять участие в переговорах по ядерному разоружению Корейского полуострова.

"Окно все еще открыто, но Северная Корея не должна упустить эту возможность. Президент по-прежнему считает, что председатель Ким Чен Ын может принять это решение (о ядерном разоружении - ред.), чтобы двигаться вперед. Если это так, то мир и, конечно же, Корейский полуостров, будут гораздо более мирным местом", - заявил Бигун.

Ранее Чо Сон Хуэй заявила, что КНДР готова обсудить вопрос денуклеаризации (ядерного разоружения) Корейского полуострова лишь в том случае, если США прекратит так называемую политику враждебности.

Напомним, РБК-Украина писало, что в КНДР отказались переговоров с США в декабре. Как сообщили в Северной Кореи, они не заинтересованы в переговорах о переносе крайнего срока денуклеаризации.

В начале ноября КНДР обвинила США в усилении конфронтации. МИД Северной Кореи считает, что проведение учений США в Южной Корее несет угрозу дипломатическому процессу. Позже США и Южная Корея отложили проведение военных учений.