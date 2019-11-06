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В КНДР обвинили США в усилении конфронтации

Новости » В мире     06.11.2019 - 17:49
В КНДР обвинили США в усилении конфронтации
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (whitehouse.gov)

МИД Северной Кореи считает, что проведение учений США в Южной Корее несет угрозу дипломатическому процессу

Северная Корея (КНДР) обвинила США в усилении конфронтации из-за военных учений в Южной Корее, запланированных на декабрь месяц. Об этом сообщает France 24.

По словам представитель Министерства иностранных дел КНДР Квон Чжон Гын, проведение военных учений США и Южной Кореи на Корейском полуострове может поставить по угрозу дипломатический процесс.

"Мы неоднократно подчеркивали, что совместные военные учения заставят нас пересмотреть важные шаги, которые мы уже предприняли. Наше терпение достигает предела", - сообщил представитель МИД КНДР.

Изначально ожидалось, что военные учения могут быть отложены, чтобы поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Позже представитель Пентагона США Дэвид Истберн заявил, что Америка не планирует отменять учения в Южной Корее в декабре. Окончательное решение будет принято после консультаций на уровне министров обороны стран, которая состоится в конце ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует провести в декабре встречу с президентом США Дональдом Трампом. По данным разведки Южной Кореи, США и КНДР могут возобновить переговоры на рабочем уровне по ядерному разоружению Корейского полуострова в ноябре или не позднее начала декабря этого года.

Также РБК-Украина писало, что КНДР призвала США не игнорировать крайний срок для переговоров по денуклеаризации из-за личных взаимоотношениях Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

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