США и Южная Корея отложили военные учения из-за КНДР

Иллюстративное фото (flickr.com The U. S. Army)

КНДР требовала отменить запланированные учения Вашингтона и Сеула

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея отложили проведение совместных военных учений, запланированных в ноябре, из-за недовольства со стороны Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр обороны США Марк Эспер, Вашингтон и Сеул договорились отложить учения военно-воздушных сил для поддержки стремления КНДР к мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"Я не рассматриваю это как уступку. Я вижу в этом добросовестную попытку ... для обеспечения мира", - подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, Эспер призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров без предварительных договоренностей.

"Мы призываем КНДР продемонстрировать ту же добрую волю, что и взвешенное решение о проведении тренировок, маневров и испытаний", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Пхеньян обратился к Вашингтону с призывом отменить проведение совместных военных учений с Южной Кореей. В КНДР отметили, что совместные учения могут стать причиной ухудшения положения на Корейском полуострове.

Накануне, в КНДР обвинили США в усилении конфронтации из-за запланированных военных учений с Южной Кореей. В северокорейском МИД заявляли, что проведение военных учений на Корейском полуострове может поставить по угрозу дипломатический процесс.