США дополнительно заказали 1320 украинских FPV-дронов F10 в пределах Drone Dominance

Американские военные дополнительно заказали у украинской компании F-Drones 1320 ударных FPV-дронов F10 в рамках программы Drone Dominance, реализуемой для Пентагона. По объему дополнительного заказа компания занимает второе место среди участников первого этапа программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение F-Drones .

Что известно о дополнительном заказе

В F-Drones считают, что второе место по объему дополнительного заказа среди участников первого этапа программы Drone Dominance является признанием того, что украинские дроны отвечают самым высоким стандартам качества.

Срок выполнения заказа на дополнительную поставку F10 - до конца ноября.

Что известно об экспорте и производстве

По словам СЕО F-Drones Станислава Хутора, компания проходит все необходимые экспортные процедуры и согласования.

"Рассчитываем своевременно получить украинское разрешение, чтобы выполнить контракт вовремя. Производственные мощности F-Drones позволяют выполнять дополнительные заказы без ущерба для поставок на фронт. Украинские защитники получают наши дроны вовремя и в полном объеме", - отметил он.

F10 стал первым украинским дроном, получившим официальное разрешение на экспорт в США. Первую партию из 2000 дронов, которую заказывали американские военные в пределах Drone Dominance, отправили в Пентагон в июле. На американском рынке компанию F-Drones представляет UDD Tech Corp.

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