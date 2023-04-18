США добиваються від Москви постійного доступу до затриманого журналіста WSJ

США добиватиметься від РФ постійного консульського доступу до незаконно затриманого журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, ми прагнемо, щоби консульський доступ продовжувався й надалі, і ми хочемо мати можливість бачити Евана та розмовляти з ним на регулярній рутинній основі. Це - наша мета",- заявив він.
Нагадаємо, що Гершковича затримали в Росії 30 березня нібито "за шпигунство". Після цього російський суд вирішив заарештувати журналіста.
Вчора, 17 квітня, посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала його в СІЗО "Лефортово".
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