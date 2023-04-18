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США добиваются от Москвы постоянного доступа к задержанному журналисту WSJ

Фото: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

США будут добиваться от РФ постоянного консульского доступа к незаконно задержанному журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, мы стремимся, чтобы консульский доступ продолжался и дальше, и мы хотим иметь возможность видеть Эвана и разговаривать с ним на регулярной рутинной основе. Это наша цель", - заявил он.

Напомним, что Гершкович был задержан в России 30 марта якобы "за шпионаж" . После этого суд решил арестовать журналиста.

Вчера, 17 апреля, посол США в России Линн Трейси впервые посетила его в СИЗО "Лефортово".

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