Посла США в Росії вперше пустили до арештованого журналіста WSJ

Посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, арештованого за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Росії.

"Сьогодні я відвідала репортера WSJ Евана Гершковича в СІЗО "Лефортово". Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання більше 2-х тижнів тому. Він почувається добре, тримається стійко", - йдеться в повідомленні. Посольство США в черговий раз закликало негайно звільнити американського журналіста.