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Посла США в Росії вперше пустили до арештованого журналіста WSJ

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Москва, Росія, Понеділок 17 квітня 2023 18:26
Посла США в Росії вперше пустили до арештованого журналіста WSJ Фото: журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, арештованого за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Росії.

"Сьогодні я відвідала репортера WSJ Евана Гершковича в СІЗО "Лефортово". Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання більше 2-х тижнів тому. Він почувається добре, тримається стійко", - йдеться в повідомленні.

Посольство США в черговий раз закликало негайно звільнити американського журналіста.

Нагадаємо, Гершковича затримали в Росії 30 березня нібито "за шпигунство". Після цього російський суд вирішив заарештувати журналіста.

Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

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