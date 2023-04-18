ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США добиваються від Москви постійного доступу до затриманого журналіста WSJ

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 02:15
США добиваються від Москви постійного доступу до затриманого журналіста WSJ Фото: журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

США добиватиметься від РФ постійного консульського доступу до незаконно затриманого журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, ми прагнемо, щоби консульський доступ продовжувався й надалі, і ми хочемо мати можливість бачити Евана та розмовляти з ним на регулярній рутинній основі. Це - наша мета",- заявив він.

Нагадаємо, що Гершковича затримали в Росії 30 березня нібито "за шпигунство". Після цього російський суд вирішив заарештувати журналіста.

Вчора, 17 квітня, посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала його в СІЗО "Лефортово".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Кирби Російська Федерація
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука