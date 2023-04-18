США добиваються від Москви постійного доступу до затриманого журналіста WSJ

США добиватиметься від РФ постійного консульського доступу до незаконно затриманого журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.