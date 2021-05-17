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США дистанцируются от конфликта между Израилем и ХАМАС: они должны захотеть мира

Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки дистанцируются от конфликта между Израилем и ХАМАС. США не поддержали заявление Совета Безопасности ООН о выражении "серьезной озабоченности" по поводу конфликта.

Об этом сообщает Associated Press.

В понедельник администрация Байдена дистанцировалась от растущих призывов демократов и других партий к немедленному прекращению огня между Израилем и правителями ХАМАС. США не поддержали заявление Совета Безопасности ООН, состоящим из 15 стран, с выражением "серьезной озабоченности" по поводу обострения израильско-палестинского конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявили, что Соединенные Штаты вместо этого сосредоточились на "тихой и интенсивной дипломатии". Поскольку обмен ракетами между Израилем и ХАМАС достиг наихудшего уровня с 2014 года, а международное возмущение росло, администрация Байдена пока отказывается критиковать участие Израиля в боевых действиях. Они могли бы отправить в регион высокопоставленного представителя или публично оказать давление на Израиль, чтобы тот свернул свою последнюю военную операцию в Секторе Газа, как это сделали предыдущие администрации США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что приветствует усилия ООН, Египта и других стран, стремящихся к прекращению огня.

"Мы поддержим любую дипломатическую инициативу, которая продвигает эту перспективу... Но в конечном итоге стороны должны дать понять, что они хотят соблюдать прекращение огня", - сказал Блинкен.

Напомним, США продолжат вести переговоры между группировками в Секторе Газа и Израилем. Там отметили, что обе стороны заслуживают мира.

Ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада". Он обстреливал израильские города.

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