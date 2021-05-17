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США дистанціюються від конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС: вони повинні захотіти миру

Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки дистанціюються від конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. США не підтримали заяву Ради Безпеки ООН про висловлення "серйозної заклопотаності" з приводу конфлікту.

Про це повідомляє Associated Press.

У понеділок адміністрація Байдена дистанціювалася від зростаючих закликів демократів та інших партій до негайного припинення вогню між Ізраїлем і правителями ХАМАС. США не підтримали заяву Ради Безпеки ООН, що складається з 15 країн, з вираженням "серйозної заклопотаності" з приводу загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі та радник з національної безпеки Джейк Салліван заявили, що Сполучені Штати замість цього зосередилися на "тихій та інтенсивній дипломатії". Оскільки обмін ракетами між Ізраїлем і ХАМАС досяг найгіршого рівня з 2014 року, а міжнародне обурення зростало, адміністрація Байдена поки відмовляється критикувати участь Ізраїлю в бойових діях. Вони могли б відправити в регіон високопоставленого представника або публічно чинити тиск на Ізраїль, щоб той згорнув свою останню військову операцію в Секторі Газа, як це зробили попередні адміністрації США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що вітає зусилля ООН, Єгипту та інших країн, які прагнуть до припинення вогню.

"Ми підтримаємо будь-яку дипломатичну ініціативу, яка просуває цю перспективу... Але в кінцевому підсумку сторони повинні дати зрозуміти, що вони хочуть дотримуватися припинення вогню", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, США продовжать вести переговори між угрупованнями в Секторі Газа та Ізраїлем. Там зазначили, що обидві сторони заслуговують миру.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду". Він обстрілював ізраїльські міста.

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