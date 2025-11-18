США депортували 50 українців: ДПСУ розкрила деталі повернення через "Шегині"

"Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення", - повідомив Демченко.

За словами Демченка, США завчасно поінформували українську сторону про наміри депортації групи осіб, які не мають американського громадянства, але є вихідцями з України.

"Наші прикордонники забезпечили належне оформлення цих осіб відповідно до чинного законодавства. Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян", - підкреслив Демченко.

Наразі ДПСУ та інші компетентні органи з’ясовують, через які саме порушення або обставини США ухвалили рішення про їх примусову депортацію.