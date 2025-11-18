США депортували 50 українців: ДПСУ розкрила деталі повернення через "Шегині"

В Україну було повернуто 50 громадян, яких Сполучені Штати Америки депортували транзитом через територію Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.
"Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення", - повідомив Демченко.
За словами Демченка, США завчасно поінформували українську сторону про наміри депортації групи осіб, які не мають американського громадянства, але є вихідцями з України.
"Наші прикордонники забезпечили належне оформлення цих осіб відповідно до чинного законодавства. Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян", - підкреслив Демченко.
Наразі ДПСУ та інші компетентні органи з’ясовують, через які саме порушення або обставини США ухвалили рішення про їх примусову депортацію.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали про те, що США мають намір депортувати на батьківщину близько 80 українців. Мова йде про громадян, які порушили закон.
Тоді посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що дипломатичному представництву наразі відомо приблизно про 80 громадян України, щодо яких американська сторона вже ухвалила остаточні рішення про депортацію через порушення законодавства США.
За її словами, американські органи зараз опрацьовують логістичні деталі цих депортацій, зокрема з огляду на відсутність прямого авіасполучення між США та Україною