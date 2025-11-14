ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Адміністрація Трампа готує депортацію деяких українців, - WP

Вашингтон, П'ятниця 14 листопада 2025 16:16
UA EN RU
Адміністрація Трампа готує депортацію деяких українців, - WP Ілюстративне фото: США готують депортацію частини українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США мають намір депортувати на батьківщину близько 80 українців. Йдеться про порушників закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Чутки про депортацію

За даними видання, Мін'юст США заявив про плани депортувати 41-річного Романа Суровцева в Україну вже в понеділок, 17 листопада.

Адвокати Суровцева Ерік Лі та Кріс Годшелл-Беннетт вважають, що міграційна та митна поліція може намагатися вислати "значну кількість" українців. За їхніми словами, іншим затриманим українцям також повідомляють, що їх буде відправлено "військовими авіарейсами в Україну або Польщу" 17 листопада.

Адвокати уточнили, що затриманим не надають право оскаржити депортацію.

"Україна - зона бойових дій, там діє воєнний стан, і, ймовірно, що будь-яких депортованих насильно призвуть в армію і відправлять на фронт, де вони зіткнуться з високою ймовірністю загибелі", - додали вони.

Варто зауважити, що Суровцев є злодієм - у 18 років він скоїв крадіжку зі зломом, а в 19 років - разом із друзями викрав мотоцикл. За це він відсидів понад 11 років у в'язниці в Каліфорнії.

Реакція України

Зі свого боку посол України у США Ольга Стефанішина сказала, що посольству відомо тільки "приблизно про 80 громадян" України, щодо яких було підготовлено остаточні розпорядження про депортацію "через порушення законодавства США".

Вона сказала, що американська влада працює над логістикою проведення депортацій, "враховуючи відсутність прямого міжнародного авіасполучення з Україною".

"Слід зазначити, що депортація є широко використовуваним юридичним механізмом, передбаченим імміграційними законами більшості країн світу. Це рутинна процедура, яку застосовують до всіх іноземців та осіб без громадянства, що порушують умови перебування у Сполучених Штатах, незалежно від їхньої національності", - наголосила Стефанишина.

WP звертає увагу, що Україна може прийняти таких громадян, оскільки їй необхідно набрати солдатів і зберегти підтримку з боку США.

"США можуть депортувати стільки, скільки захочуть. Ми знайдемо їм гарне застосування", - розповів журналістам неназваний радник президента України.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав депортувати понад 600 тисяч нелегальних мігрантів до кінця цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Біженці
Новини
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе