США депортировали 50 украинцев: ГПСУ раскрыла детали возвращения через "Шегини"

Иллюстративное фото: США депортировали 50 украинцев (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украину было возвращено 50 граждан, которых Соединенные Штаты Америки депортировали транзитом через территорию Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.

"Сегодня через пункт пропуска "Шегини", что на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки были возвращены 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение", - сообщил Демченко.

По словам Демченко, США заблаговременно проинформировали украинскую сторону о намерениях депортации группы лиц, которые не имеют американского гражданства, но являются выходцами из Украины.

"Наши пограничники обеспечили надлежащее оформление этих лиц в соответствии с действующим законодательством. Украина в любых случаях принимает своих граждан", - подчеркнул Демченко.

Сейчас ГПСУ и другие компетентные органы выясняют, из-за каких именно нарушений или обстоятельств США приняли решение об их принудительной депортации.

 

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что США намерены депортировать на родину около 80 украинцев. Речь идет о гражданах, которые нарушили закон.

Тогда посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что дипломатическому представительству пока известно примерно о 80 гражданах Украины, в отношении которых американская сторона уже приняла окончательные решения о депортации из-за нарушения законодательства США.

По ее словам, американские органы сейчас прорабатывают логистические детали этих депортаций, в частности учитывая отсутствие прямого авиасообщения между США и Украиной

