США депортировали 50 украинцев: ГПСУ раскрыла детали возвращения через "Шегини"

"Сегодня через пункт пропуска "Шегини", что на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки были возвращены 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение", - сообщил Демченко.

По словам Демченко, США заблаговременно проинформировали украинскую сторону о намерениях депортации группы лиц, которые не имеют американского гражданства, но являются выходцами из Украины.

"Наши пограничники обеспечили надлежащее оформление этих лиц в соответствии с действующим законодательством. Украина в любых случаях принимает своих граждан", - подчеркнул Демченко.

Сейчас ГПСУ и другие компетентные органы выясняют, из-за каких именно нарушений или обстоятельств США приняли решение об их принудительной депортации.