UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США даст в долг 4 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде

Автор: Роман Тверденко

Власти США собираются отдать 4 миллиона доз вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca Мексике и Канаде. Страны должны будут потом вернуть США эти дозы.

Об этом сообщает Reuters.

Мексика получит 2,5 миллиона доз, а Канада - 1,5 миллиона в долг. Позднее страны компенсируют это количество Штатам, когда получат вакцину по своим контрактам.

В Белом доме отметили, что готовы идти на такой шаг, понимая, что эти страны являются соседями и они вернут дозы вакцины позже.

Пока AstraZeneca не одобрена в США. Там проверяют результаты испытаний добровольцев в стране. И ее могут одобрить к середине апреля. Тогда разработчик, который имеет производство в Штатах, будет готов развести препарат в регионы. И, вероятно, тогда ее могут получить и соседние государства.

В то же время, пока США не рассматривает возможность передачи вакцины другим странам, поскольку процесс вакцинации в самом разгаре внутри страны и такая возможность будет рассмотрена после завершения вакцинации в Штатах.

Напомним, сегодня Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не выявил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивакцина от коронавируса
Читайте также
Россия на фоне обострения в отношениях с США готовит разговор Путина с Байденом
Спецпредставитель и военная помощь: у Зеленского поддержали инициативу сенаторов США
В США могут ввести ежегодную военную поддержку Украины на 300 млн долларов
В Сенате США предлагают назначить спецпредставителя по Украине
Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca
Прогноз погоды