США даст в долг 4 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде

Мексика получит 2,5 миллиона доз, а Канада - 1,5 миллиона в долг. Позднее страны компенсируют это количество Штатам, когда получат вакцину по своим контрактам.

В Белом доме отметили, что готовы идти на такой шаг, понимая, что эти страны являются соседями и они вернут дозы вакцины позже.

Пока AstraZeneca не одобрена в США. Там проверяют результаты испытаний добровольцев в стране. И ее могут одобрить к середине апреля. Тогда разработчик, который имеет производство в Штатах, будет готов развести препарат в регионы. И, вероятно, тогда ее могут получить и соседние государства.

В то же время, пока США не рассматривает возможность передачи вакцины другим странам, поскольку процесс вакцинации в самом разгаре внутри страны и такая возможность будет рассмотрена после завершения вакцинации в Штатах.