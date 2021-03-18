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США дасть в борг 4 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca Мексиці і Канаді

Автор: Роман Тверденко

Влада США збираються віддати 4 мільйони доз вакцини від коронавіруса розробки AstraZeneca Мексиці і Канаді. Країни повинні будуть потім повернути США ці дози.

Про це повідомляє Reuters.

Мексика отримає 2,5 мільйона доз, а Канада - 1,5 мільйона в борг. Пізніше країни компенсують це кількість Штатам, коли отримають вакцину за своїми контрактами.

У Білому домі зазначили, що готові йти на такий крок, розуміючи, що ці країни є сусідами і вони повернуть дози вакцини пізніше.

Поки AstraZeneca не схвалена в США. Там перевіряють результати випробувань добровольців в країні. І її можуть схвалити до середини квітня. Тоді розробник, який має виробництво в Штатах, буде готовий розвести препарат у регіони. І, ймовірно, тоді її можуть отримати і сусідні держави.

У той же час, поки США не розглядає можливість передачі вакцини іншим країнам, оскільки процес вакцинації в самому розпалі всередині країни і така можливість буде розглянута після завершення вакцинації в Штатах.

Нагадаємо, сьогодні Європейське агентство з контролю медикаментів (EMA) схвалило подальшу вакцинацію від коронавіруса препаратом AstraZeneca. Регулятор не виявив можливість збільшення ризику тромбозу від застосування вакцини.

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Новини України Сполучені Штати Америкивакцина від коронавірусу
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