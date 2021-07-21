США и дальше считают "Северный поток-2" инструментом расширения влияния России, - Госдеп

Позиция США по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась. Россия пытается с помощью этого трубопровода расширить влияние в Европе. Вашингтон также подтвердил готовность вводить санкции в отношении участников проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса .

Он напомнил, что американский президент Джо Байден во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил неизменность позиции США по "Северному потоку-2".

"Мы по-прежнему рассматриваем его как геополитический проект Кремля, цель которого - расширить влияние России в сфере энергетически Европы", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Прайс отметил, что решения о новых санкциях в отношении участников проекта будут приниматься в индивидуальном порядке. "Мы привержены тому, чтобы изучать деятельность компаний, причастных к деятельности, которая может привести к наложению санкций", - сказал он.