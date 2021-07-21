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США и дальше считают "Северный поток-2" инструментом расширения влияния России, - Госдеп

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Вашингтон, Среда 21 июля 2021 21:44
США и дальше считают "Северный поток-2" инструментом расширения влияния России, - Госдеп Фото: США продолжают считать Северный поток-2 инструментом расширения влияния РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Позиция США по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась. Россия пытается с помощью этого трубопровода расширить влияние в Европе. Вашингтон также подтвердил готовность вводить санкции в отношении участников проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Он напомнил, что американский президент Джо Байден во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил неизменность позиции США по "Северному потоку-2".

"Мы по-прежнему рассматриваем его как геополитический проект Кремля, цель которого - расширить влияние России в сфере энергетически Европы", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Прайс отметил, что решения о новых санкциях в отношении участников проекта будут приниматься в индивидуальном порядке. "Мы привержены тому, чтобы изучать деятельность компаний, причастных к деятельности, которая может привести к наложению санкций", - сказал он.

Напомним, 20 июля источники Wall Street Journal заявили, что США и Германия достигли договоренности по "Северному потоку-2".

Отметим, в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд раскрыла детали сделки по "Северному потоку-2".

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Соединенные Штаты Америки Северный поток-2 Санкции
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