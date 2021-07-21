США і далі вважають "Північний потік-2" інструментом розширення впливу Росії, - Держдеп

Позиція США щодо газопроводу "Північний потік-2" не змінилася. Росія намагається за допомогою цього трубопроводу розширити вплив в Європі. Вашингтон також підтвердив готовність вводити санкції щодо учасників проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса .

Він нагадав, що американський президент Джо Байден під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтвердив незмінність позиції США щодо "Північного потоку-2".

"Ми як і раніше розглядаємо його як геополітичний проєкт Кремля, мета якого - розширити вплив Росії в сфері енергетично Європи", - сказав Прайс в ході брифінгу.

Прайс зазначив, що рішення про нові санкції щодо учасників проєкту будуть прийматися в індивідуальному порядку. "Ми віддані тому, щоб вивчати діяльність компаній, причетних до діяльності, яка може призвести до накладення санкцій", - сказав він.