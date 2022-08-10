ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США дали деньги. Ермак рассказал, сколько украинских территорий надо расчистить от мин РФ

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 07:17
США дали деньги. Ермак рассказал, сколько украинских территорий надо расчистить от мин РФ Фото: Председатель ОП Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов - сейчас одна из важнейших задач. Финансовая помощь от США на сумму 89 миллионов долларов ускорит этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

Чиновник отметил, что американские средства позволят обучить и оснастить 100 команд для обезвреживания наземных мин и боеприпасов, которые не разорвались во время ведения боевых действий.

"По нашим оценкам, 160 000 квадратных километров украинской земли требуют разминирования - это примерно размер Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых", - указал Ермак.

Он поблагодарил союзников и добавил, что эта финансовая помощь от Соединенных Штатов ускорит процесс восстановления Украины.

Напомним, по оценкам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на разминирование территорий после войны может уйти до 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Война России против Украины
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк