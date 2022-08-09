США предоставят почти 90 млн долларов на разминирование Украины

Государственный департамент США утвердил выделение 89 млн долларов на подготовку саперов, которые будут разминировать Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание со ссылкой на представителя Госдепа пишет, эти средства пойдут на оборудование для разминирование и обучение. Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова планирует направить в Украину опытных саперов, которые принимали участие в миротворческих операциях на Балканах.

По оценкам ГСЧС, на разминирование после войны с Россией может уйти до 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.