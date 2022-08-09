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США предоставят почти 90 млн долларов на разминирование Украины

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Вашингтон, Вторник 09 августа 2022 21:14
США предоставят почти 90 млн долларов на разминирование Украины Фото: США помогут разминировать Украину (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Государственный департамент США утвердил выделение 89 млн долларов на подготовку саперов, которые будут разминировать Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на представителя Госдепа пишет, эти средства пойдут на оборудование для разминирование и обучение. Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова планирует направить в Украину опытных саперов, которые принимали участие в миротворческих операциях на Балканах.

По оценкам ГСЧС, на разминирование после войны с Россией может уйти до 10 лет.

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