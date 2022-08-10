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США дали гроші. Єрмак розповів, скільки українських територій треба розчистити від мін РФ

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Середа 10 серпня 2022 07:17
США дали гроші. Єрмак розповів, скільки українських територій треба розчистити від мін РФ Фото: Голова ОП Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Очистити українську землю від російських мін і боєприпасів - нині одне з найважливіших завдань. Фінансова допомога від США на суму 89 мільйонів доларів пришвидшить цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Посадовець зазначив, що американські кошти дозволять навчити й оснастити 100 команд для знешкодження наземних мін і боєприпасів, які не розірвалися під час ведення бойових дій.

"За нашими оцінками, 160 000 квадратних кілометрів української землі потребують розмінування - це приблизно розмір Вірджинії, Меріленда та Коннектикуту разом узятих", - вказав Єрмак.

Він подякував союзникам і додав, що ця фінансова допомога від Сполучених Штатів пришвидшить процес відновлення України.

Нагадаємо, за оцінками Держслужби з надзвичайних ситуацій, на розмінування територій після війни може піти до 10 років.

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Андрій Єрмак Війна Росії проти України
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