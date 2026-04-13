США дадуть Ірану ще один шанс? CNN дізналося про підготовку другого раунду переговорів

За словами джерела CNN, у Вашингтоні розглядають можливі дати та місця зустрічі на випадок, якщо переговори найближчими днями просунуться. Водночас ці обговорення мають попередній характер, і невідомо, чи відбудеться така зустріч.

"Ми маємо бути готові швидко організувати щось, якщо ситуація розвиватиметься в цьому напрямку", - зазначив співрозмовник видання.

Попередній раунд перемовин, що відбувся в Ісламабаді за участі США та регіональних посередників, включно з Пакистаном, Туреччиною, Єгиптом і Оманом, тривав кілька днів, однак завершився без прориву.

Регіональне джерело повідомило CNN, що можливий ще один раунд переговорів, і Туреччина працює над подоланням розбіжностей між двома сторонами. Серед можливих майданчиків для нової зустрічі розглядаються Женева та знову Ісламабад.

Офіційні особи США, за даними співрозмовників CNN, зберігають обережний оптимізм щодо можливості дипломатичного врегулювання. Вони не виключають, що перемир’я між Вашингтоном і Тегераном може бути продовжене, щоб виграти додатковий час для переговорів.

Що пропонують США

Водночас ключовою перешкодою залишається питання іранської ядерної програми. За даними Axios, під час переговорів США запропонували Ірану погодитися на 20-річний мораторій на збагачення урану, а також вимагали вивезення запасів високозбагаченого урану за межі країни.

Іранська сторона, за інформацією джерел, не погоджується з такими умовами. Зокрема, Тегеран пропонує коротший термін обмежень і наполягає на варіанті "контрольованого розбавлення" запасів урану замість їх повного вивезення.

Джерела також повідомляють, що іранська делегація вважала, що сторони були близькі до попередньої угоди, однак публічні заяви американської сторони після переговорів ускладнили ситуацію і викликали роздратування в Тегерані.