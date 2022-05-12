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США cпасут мир от голода, который несет война России, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Джо Байден объясняет повышение цены в США и глобальную нехватку продовольствия вторжением россии в Украину. Очитает, что американские фермеры компенсируют дефицит сельхозпродукции в мире

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

При этом он похвалил американских фермеров за то, что они стали "житницей демократии в условиях войны".

"Америка борется на двух фронтах. Дома это инфляция и рост цен. За рубежом - это помочь украинцам в защите нашей демократии и кормить тех, кто остался голодным по всему миру из-за зверств россии. Американские фермеры понимают, что путинская война заблокировала важнейшие источники продовольствия", - .заявил он.

Байден подчеркнул, что из-за войны миллионы тонн украинского зерна не идут на экспорт.

"Если эти тонны не попадут на рынок, очень многие в Африке умрут от голода, потому что это единственный поставщик для ряда африканских стран", - сказал он.

Он добавил, что США должны продолжать инвестировать в американских фермеров. А также рассказал о мерах, направленных на наращивание внутреннего производства продовольствия, снижение цен на продукты и рост поставок в страны, испытывающие дефицит в результате войны.

Ранее мы сообщали, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призывает открыть порты в Одессе и другие черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом, чтобы помочь справиться с надвигающимся кризисом голода в мире.

Также мы писали, что Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна. Его планировали отправить в другие страны.

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Джозеф Байден