США врятують світ від голоду, який несе війна Росії, - Байден

При цьому він похвалив американських фермерів за те, що вони стали "житницею демократії в умовах війни".

"Америка бореться на двох фронтах. Будинки це інфляція і зростання цін. За кордоном-це допомогти українцям у захисті нашої демократії і годувати тих, хто залишився голодним по всьому світу через звірства Росії. Американські фермери розуміють, що путінська війна заблокувала найважливіші джерела продовольства", -.заявив він.

Байден підкреслив, що через війну мільйони тонн українського зерна не йдуть на експорт.

"Якщо ці тонни не потраплять на ринок, дуже багато в Африці помруть від голоду, тому що це єдиний постачальник для ряду африканських країн", - сказав він.

Він додав, що США повинні продовжувати інвестувати в американських фермерів. А також розповів про заходи, спрямовані на нарощування внутрішнього виробництва продовольства, зниження цін на продукти і зростання поставок в країни, що відчувають дефіцит в результаті війни.