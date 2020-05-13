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В США от COVID-19 могут умереть 147 тыс. человек

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 12:02
В США от COVID-19 могут умереть 147 тыс. человек
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Наибольшее количество дополнительных летальных случаев прогнозируют в Нью-Йорке и в штате Массачусетс

Директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мюррей заявил, что до 4 августа в США из-за коронавирусной инфекции число летальных случаев может достичь 147 тыс. лиц. Об этом сообщает CNN.

Как он сообщил, в сравнении с предыдущим прогоном наибольшее количество дополнительных летальных случаев прогнозируют в Нью-Йорке и в штате Массачусетс.

"По сравнению с воскресеньем, теперь прогноз предусматривает около 2 450 дополнительных смертей в Нью-Йорке, 2 тыс. дополнительных смертей в штате Массачусетс и 1,7 тыс. дополнительных смертей в Пенсильвании. Показатели в других штатах также заметно выросли. Например, в Северной Каролине, как ожидается, погибнут примерно еще 3,2 тыс. лиц, а в Мэриленд - еще около 1,2 тыс.", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, аналитики считают, что точные же изменения зависят от государства. В докладе института отмечается, что в новом прогнозе учтены "ключевые факторы передачи вируса, такие как изменения в тестировании и мобильности, а также ослабление политики дистанцирования".

Напомним, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом. Кроме того, он отметил, что реальное число умерших от коронавируса, скорее всего, выше, чем сообщает официальная статистика.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиCOVID-19Коронавирус
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