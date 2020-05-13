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Командующий Нацгвардии вылечился от коронавируса

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 11:28
Командующий Нацгвардии вылечился от коронавируса
Фото: Николай Балан (mvs.gov.ua)

С сегодняшнего дня Балан приступил к своим обязанностям

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан выздоровел от коронавируса COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что повторные и контрольные тесты показали отрицательный результат на наличие вируса.

"С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей", - сообщили в МВД.

По состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии зафиксировано 28 случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147. Летальных случаев нет.

Напомним, у Николая Балана подтвердили коронавирус 17 апреля. Тогда сообщалось, что у него заболевание проходит практически бессимптомно.

Отметим, по состоянию на 13 мая в Украине подтвердили 16 425 случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки зафиксирован рост новых заболеваний после двухдневного спада. Так, 12 мая выявили 402 новых случая, днем ранее было 375 заражений. Умерли от коронавируса за сутки 14 пациентов. Общее количество жертв достигло 439.

Теги Новости Украины УкраинаНацгвардияКоронавирус
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