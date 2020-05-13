ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В США від COVID-19 можуть померти 147 тис. осіб

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 12:02
В США від COVID-19 можуть померти 147 тис. осіб
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Найбільшу кількість летальних випадків прогнозують у Нью-Йорку та у штаті Массачусетс

Директор Інституту систем вимірювань і аналізу при Університеті штату Вашингтон доктор Крістофер Мюррей заявив, що до 4 серпня в США через коронавірусну інфекцію кількість летальних випадків може сягнути 147 тис. осіб. Про це повідомляє CNN.

Як він повідомив, у порівнянні з попереднім прогоном найбільшу кількість додаткових летальних випадків прогнозують у Нью-Йорку та у штаті Массачусетс.

"Порівняно з неділею, тепер прогноз передбачає близько 2 450 додаткових смертей у Нью-Йорку, 2 тис. додаткових смертей у штаті Массачусетс та 1,7 тис. додаткових смертей у Пенсильванії. Показники в інших штатах також помітно зросли. Наприклад, у Північній Кароліні, як очікується, загинуть приблизно ще 3,2 тис. осіб, а в Меріленд - ще близько 1,2 тис.", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, аналітики вважають, що точні ж зміни залежать від держави. У доповіді інституту зазначається, що в новому прогнозі враховані "ключові фактори передачі вірусу, такі як зміни в тестуванні і мобільності, а також ослаблення політики дистанціювання".

Нагадаємо, головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус. Крім того, він наголосив, що реальне число померлих від коронавірусу, швидше за все, вище, ніж повідомляє офіційна статистика.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиCOVID-19Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся