В США від COVID-19 можуть померти 147 тис. осіб

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Найбільшу кількість летальних випадків прогнозують у Нью-Йорку та у штаті Массачусетс

Директор Інституту систем вимірювань і аналізу при Університеті штату Вашингтон доктор Крістофер Мюррей заявив, що до 4 серпня в США через коронавірусну інфекцію кількість летальних випадків може сягнути 147 тис. осіб. Про це повідомляє CNN.

Як він повідомив, у порівнянні з попереднім прогоном найбільшу кількість додаткових летальних випадків прогнозують у Нью-Йорку та у штаті Массачусетс.

"Порівняно з неділею, тепер прогноз передбачає близько 2 450 додаткових смертей у Нью-Йорку, 2 тис. додаткових смертей у штаті Массачусетс та 1,7 тис. додаткових смертей у Пенсильванії. Показники в інших штатах також помітно зросли. Наприклад, у Північній Кароліні, як очікується, загинуть приблизно ще 3,2 тис. осіб, а в Меріленд - ще близько 1,2 тис.", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, аналітики вважають, що точні ж зміни залежать від держави. У доповіді інституту зазначається, що в новому прогнозі враховані "ключові фактори передачі вірусу, такі як зміни в тестуванні і мобільності, а також ослаблення політики дистанціювання".

Нагадаємо, головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус. Крім того, він наголосив, що реальне число померлих від коронавірусу, швидше за все, вище, ніж повідомляє офіційна статистика.