В США число жертв урагана "Лаура" возросло до 16 человек

Число погибших в результате урагана "Лаура", который накануне пронесся по американскому штату Луизиана, возросло до 16 человек. Без электричества и воды остаются сотни тысяч людей.

Об этом сообщает Associated Press.

Из последних жертв стихии – 80-летняя женщина и 84-летний мужчина, которые умерли от отравления угарным газом при использовании генераторов.

По рассказам местных жителей, в Луизиане ураган валил деревья, разбивал окна, срывал крыши с домов, либо полностью разрушал здания и даже целые кварталы. Без электричества и воды остаются сотни тысяч людей.

В субботу, 29 августа, президент США Дональд Трамп посетил полуразрушенный штат, где у него состоялась встреча с губернатором Джоном Эдвардсом и исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Чадом Вольфом.

В ходе общения с президентом губернатор Луизианы отметил, что "Лаура" стала самым мощным ураганом в истории штата.

По его словам, она превзошла даже ураган "Катрина", который при обрушении на побережье США в 2005-м году относился к третьей категории.

Напомним, ранее сообщалось о 14 погибших в результате урагана "Лаура".

В среду вечером ураган "Лаура", которому присвоили четвертую категорию по пятибалльной шкале, приблизился к побережью Луизианы и Техаса.

Из-за урагана юго-западе Луизианы на химическом заводе произошла утечка хлора и возник пожар.

Уже над штатом Луизиана ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма, потом и вовсе превратившись в тропическую депрессию.

На Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек.