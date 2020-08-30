У США кількість жертв урагану "Лаура" зросла до 16 людей

Кількість загиблих в результаті урагану "Лаура" у штаті Луїзіана зросла до 16 осіб. Без електрики і води залишаються сотні тисяч людей.

Про це повідомляє Associated Press.

З останніх жертв стихії - 80-річна жінка і 84-річний чоловік, які померли від отруєння чадним газом при використанні генераторів.

За розповідями місцевих жителів, в Луїзіані ураган валив дерева, розбивав вікна, зривав дахи з будинків, або повністю руйнував будівлі і навіть цілі квартали. Без електрики і води залишаються сотні тисяч людей.

У суботу, 29 серпня, президент США Дональд Трамп відвідав напівзруйнований штат, де у нього відбулася зустріч з губернатором Джоном Едвардсом і виконувачем обов'язків міністра внутрішньої безпеки Чадом Вольфом.

В ході спілкування з президентом губернатор Луїзіани зазначив, що "Лаура" стала найпотужнішим ураганом в історії штату.

За його словами, вона перевершила навіть ураган "Катріна", який при наближенні до узбережжя США в 2005-му році мав третю категорію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 14 загиблих в результаті урагану "Лаура".

У середу ввечері ураган "Лаура", якому дали четверту категорію за п'ятибальною шкалою, наблизився до узбережжя Луїзіани і Техасу.

Через ураган південному заході Луїзіани на хімічному заводі стався витік хлору і виникла пожежа.

Вже над штатом Луїзіана ураган "Лаура" ослаб до тропічного шторму, потім і зовсім перетворившись в тропічну депресію.

На Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять людей.