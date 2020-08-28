Ураган "Лаура": в Луизиане погибло 6 человек и произошла утечка хлора на заводе

Фото: ураган "Лаура" (twitter.com/AaronRigsbyOSC)

На химическом заводе на юго-западе Луизианы произошла утечка хлора и возник пожар

Жертвами урагана "Лаура" в штате Луизиана (США) стали не менее шести человек. Кроме того, на химическом заводе на юго-западе штата произошла утечка хлора.

Об этом сообщает местный телеканал KPLC.

Данные о жертвах постоянно обновляют. Точно известно о четырех погибших: 14-летняя девочка и 68-летний мужчина погибли, когда дерево упало на дом, 24-летний мужчина скончался от отравления угарным газом у себя дома. Также известно о еще одном мужчине, погибшем в лодке, затонувшей во время шторма.

Также из-за урагана на химзаводе компании BioLab, на котором производят компоненты моющих средств, произошла утечка хлора и возник пожар.

На данный момент сотрудники профильных служб штата совместно с руководителями завода пытаются локализовать утечку. Некоторые дороги вблизи предприятия перекрыты из-за последствий урагана.

Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс написал в Twitter, что людям, которые находятся рядом с местом происшествия, необходимо не оставлять свое место пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Он добавил, что людям не стоит выходить на улицу и следует ожидать "дополнительных указаний от местной власти".

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, "Лаура" сейчас уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 м/с. Он находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на север со скоростью 6,7 м/с.

Напомним, в среду вечером циклон "Лаура", считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных, приблизился к побережью Луизианы и Техаса.

На Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.