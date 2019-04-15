У США кількість жертв торнадо зросла до 8

Ілюстративне фото: торнадо (з відкритих джерел)

В Техасі торнадо майже повністю знищио невелике місто

На півдні Сполучених Штатів в результаті раптових паводків і торнадо в штатах Техас і Луїзіана загинули щонайменше вісім осіб, троє з них діти, точна кількість жертв поки невідома. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з повідомленням, штормовий фронт пройшов далі та розвернувся в бік великих міст східного узбережжя США, що призвело до численних жертв у кількох штатах.

У Техасі невелике містечко Франклін було майже повністю знищене торнадо. В одному із археологічних парків торнадо накрило групу туристів - одна жінка померла пізніше в лікарні.

У місті Вест-Монро в Луїзіані водяний потік відніс 13-річного хлопчика, він загинув; пізніше поліція знайшла ще одну потонулу людину в машині, яку затопило раптовим паводком.

У штаті Алабама загинув робітник, який брав участь у розборі повалених вітром дерев, у штаті Міссісіпі щонайменше одна людина загинула і багато було поранено, знищені десятки житлових будівель.

Нагадаємо, у Чикаго (США) в двох аеропортах, O'Hare і Midway, скасували понад 1000 рейсів через сніжну бурю, що спіткала місто.