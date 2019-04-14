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Число жертв торнадо в США возросло

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 17:41
Число жертв торнадо в США возросло
Фото: последствия Торнадо в Техасе (twitter.com/ARomero_WX)

В результате торнадо в США погибли четыре человека

Число жертв торнадо в США возросло до четырех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал ABC.

Сообщается, что в результате нескольких торнадо, которые обрушились на Техас и Миссисипи, погибли не менее четырех человек. Гибель двух из них подтверждена в округе Монро (штат Миссисипи), где смерчи нанесли серьезный ущерб населенному пункту Хэмилтон.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Франклин в Техасе из-за торнадо погибли два ребенка, еще около десяти человек получили травмы. Кроме того, 25 человек госпитализированы с травмами различной тяжести в городе Альто. Торнадо привели к нарушению электроснабжения. Более 150 тысяч домов и предприятий обесточены в штатах Техас, Миссисипи, Миссури, Алабама и Луизиана.

В начале марта в результате двух торнадо в Алабаме (США) погибли не менее 23 человек. Стихийное бедствие серьезно ударило по крупному городу Оберн. Также сообщалось о разрушениях в населенном пункте Борегар, где были повреждены сотни домов. Из-за торнадо были обесточены десятки тысяч потребителей.

 

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