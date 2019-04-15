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В аэропортах Чикаго отменили сотни рейсов из-за снежной бури

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 03:59
В аэропортах Чикаго отменили сотни рейсов из-за снежной бури
Фото: аэропорт O'Hare в Чикаго (из открытых источников)

4 апреля стало самым снежным днем в Чикаго в этом месяце с 1961 года

В Чикаго (США) в двух аэропортах, O'Hare и Midway, отменили более 1000 рейсов из-за снежной бури, обрушившейся на город. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Согласно информации телеканала, в аэропорту O'Hare отменили 932 рейса, а в Midway - 139 рейсов.

Также сообщается, что средняя задержка в аэропорту O'Hare составляет 54 минуты, в Midway вылеты рейсов в среднем задерживаются на 36 минут.

Отметим, воскресенье, 14 апреля, стало самым снежным днем в Чикаго в этом месяце с 1961 года, в аэропорту O'Hare за сутки выпало 121,9 см осадков.

Напомним, в апреле результате нескольких торнадо, которые обрушились на Техас и Миссисипи, погибли не менее четырех человек. В городе Франклин в Техасе из-за торнадо погибли два ребенка, еще около десяти человек получили травмы. Кроме того, 25 человек госпитализированы с травмами различной тяжести в городе Альто.

Торнадо привели к нарушению электроснабжения, более 150 тысяч домов и предприятий обесточены в штатах Техас, Миссисипи, Миссури, Алабама и Луизиана.

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