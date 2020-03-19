В США число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч

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От вируса умерли 152 человека

В Соединенных Штатах Америки зафиксировано больше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, по данным государственных и местных учреждений здравоохранения, а также правительственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Штатах зарегистрировано не менее 10 259 случаев заражения коронавирусом. Всего от инфекции погибло 152 человека.

Согласно информации CDC, 70 случаев заражения произошли от граждан, которых Америка вернула на родину с других стран, в том числе с круизного корабля Diamon Princess.

Напомним, ранее коронавирус подтвердили у конгрессмена-республиканца Марио Диас-Баларта от штата Флорида. Он стал первым членом Конгресса, у которого выявили вирус.

Сообщалось также, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, которая может затянуться на 18 месяцев и дольше.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за ограничений, связанных с COVID-19, в некоторых регионах мира значительно снизились уровни загрязнения воздуха и парниковых газов.