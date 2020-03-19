ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 17:33
В США число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч
Иллюстративное фото (flickr)

От вируса умерли 152 человека

В Соединенных Штатах Америки зафиксировано больше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, по данным государственных и местных учреждений здравоохранения, а также правительственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Штатах зарегистрировано не менее 10 259 случаев заражения коронавирусом. Всего от инфекции погибло 152 человека.

Согласно информации CDC, 70 случаев заражения произошли от граждан, которых Америка вернула на родину с других стран, в том числе с круизного корабля Diamon Princess.

Напомним, ранее коронавирус подтвердили у конгрессмена-республиканца Марио Диас-Баларта от штата Флорида. Он стал первым членом Конгресса, у которого выявили вирус.

Сообщалось также, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, которая может затянуться на 18 месяцев и дольше.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за ограничений, связанных с COVID-19, в некоторых регионах мира значительно снизились уровни загрязнения воздуха и парниковых газов.

Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавируса в Украине Коронавирус в Украине и мире: главные новости 19 марта
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь