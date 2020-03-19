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У США кількість заражених коронавірусом перевищила 10 тисяч

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 17:33
У США кількість заражених коронавірусом перевищила 10 тисяч
Ілюстративне фото (flickr)

Від вірусу померли 152 людини

У Сполучених Штатах Америки зафіксовано понад 10 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, за даними державних і місцевих закладів охорони здоров'я, а також урядових Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC), в Штатах зареєстровано не менше 10 259 випадків зараження коронавірусом. Всього від інфекції загинули 152 людини.

Згідно з інформацією CDC, 70 випадків зараження відбулися від громадян, яких Америка повернула на батьківщину з інших країн, у тому числі з круїзного корабля Diamon Princess.

Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у конгресмена-республіканця Маріо Діас-Баларта від штату Флорида. Він став першим членом Конгресу, у якого виявили вірус.

Повідомлялося також, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє плани на випадок непередбачених обставин, пов'язаних з пандемією коронавірусу, яка може затягнутися на 18 місяців і довше.

Раніше РБК-Україна писало, що через обмеження, пов'язані з COVID-19, у деяких регіонах світу значно знизилися рівні забруднення повітря та парникових газів.

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