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Администрация Трампа готовится к затяжной пандемии на полтора года, - CNN

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 16:39
Администрация Трампа готовится к затяжной пандемии на полтора года, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В США готовятся к различным вариантам развития пандемии коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, которая может затянуться на 18 месяцев и дольше. Об этом сообщает CNN со ссылкой на федеральный план действий во внештатной ситуации.

В федеральном плане говорится, что на сегодня сложно прогнозировать, как будет распространяться коронавирус и насколько серьезной будет вспышка. В этом же документе администрация Трампа считает, что пандемия продлится 18 месяцев, однако изложенный в нем план действий предусматривает более длительные сроки пандемии.

В документе многократно указываются риски, связанные с нехваткой медицинского оборудования, которая может негативно сказаться на способности правительства выполнять свои задачи.

"Может возникнуть нехватка продуктов, что скажется на здравоохранении, службах экстренной помощи и других элементах критически важной инфраструктуры. Это включает в себя потенциально критическую нехватку диагностических средств, предметов медицинского назначения и персонала в некоторых местах", - говорится в отчете.

Напомним, ранее Трамп получил чрезвычайные полномочия, позволяющие влиять на работу предприятий для увеличения выпуска жизненно необходимой продукции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала условия преодоления пандемии коронавируса.

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