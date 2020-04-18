У США число хворих коронавірусом перевищило 700 тис.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померли вже майже 37 тис. осіб

У Сполучених Штатах Америки кількість підтверджених випадків зараження коронавирусной інфекцією COVID-19 вже понад 700 тис. людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані американського Університету Джонса Хопкінса, який публікує статистику про пандемію в реальному часі.



Так, станом на ранок 18 квітня, в країні зареєстрували 701 475 випадків захворювання. Померли 36 997 осіб, понад 58 тис. пацієнтів одужали.

Найбільше смертей в Нью-Йорк, де померли понад 13 тис. осіб. В окрузі Насс з однойменного штату і в окрузі Уейн (Мічіган) померли понад 1 тис. чоловік.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що епідемія коронавіруса в США імовірно віднесе 60-65 тисяч життів.

РБК-Україна писало, що восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавіруса COVID-19.

Нагадаємо, за останніми даними, у світі кількість смертей від коронавіруса перевищила 150 тис. чоловік.