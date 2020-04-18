ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США число хворих коронавірусом перевищило 700 тис.

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 06:42
У США число хворих коронавірусом перевищило 700 тис.
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померли вже майже 37 тис. осіб

У Сполучених Штатах Америки кількість підтверджених випадків зараження коронавирусной інфекцією COVID-19 вже понад 700 тис. людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані американського Університету Джонса Хопкінса, який публікує статистику про пандемію в реальному часі.

Так, станом на ранок 18 квітня, в країні зареєстрували 701 475 випадків захворювання. Померли 36 997 осіб, понад 58 тис. пацієнтів одужали.

Найбільше смертей в Нью-Йорк, де померли понад 13 тис. осіб. В окрузі Насс з однойменного штату і в окрузі Уейн (Мічіган) померли понад 1 тис. чоловік.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що епідемія коронавіруса в США імовірно віднесе 60-65 тисяч життів.

РБК-Україна писало, що восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавіруса COVID-19.

Нагадаємо, за останніми даними, у світі кількість смертей від коронавіруса перевищила 150 тис. чоловік.

Трамп: від коронавіруса помруть близько 60 тис. американців Інфікований коронавірусом начальник поліції Києва йде на поправку
Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
News
On Top