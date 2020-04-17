Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек

Больше всего смертей в США
В мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Worldometers, который отслеживает распространение COVID-19.
Так, по состоянию на 23:50 17 апреля, в мире зафиксировали 153 245 смерти от коронавирусной инфекции. Всего заражены более 2,2 млн человек.
Согласно данным сайта, наибольшее количество смертей - 36 842 - зафиксировано в США. В тройке стран по наивысшим показателям смертноти Италия (22 745) и Испания (19 613), а также Франция (18 681) и Великобритания (14 576).
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. У всех пациентов, принимавших участие в клиническом испытании препарата, были тяжелые респираторные симптомы и лихорадка, но они смогли покинуть больницу менее чем через неделю после лечения.
Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год. При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди.