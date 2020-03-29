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У США число смертей від коронавірусу перевищило 2000

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 04:39
У США число смертей від коронавірусу перевищило 2000
Ілюстративне фото (УНІАН)

У США зареєстровано не менше 117 688 випадків коронавірусу

У Сполучених Штатах зареєстровано вже більше 2000 смертей від коронавірусу, станом на вечір суботи, 28 березня. Про це передає CNN.

Наголошується, що до цього часу було зареєстровано 2 тис. 10 смертей по всій країні. США досягли тисячу смертей у четвер, інше число хворих з'явилося після цього дня.

За даними CNN Health, станом на суботу в США було зареєстровано не менше 117 тис. 688 випадків коронавірусу, які виявляються і перевіряються за допомогою експрес-систем охорони здоров'я США.

Нагадаємо, як повідомляла газета The New York Times, при нинішньому темпі поширення коронавірусу лише в американському Нью-Йорку, кількість постраждалих буде більше, ніж в китайському Ухані або італійській Ломбардії. Зараз швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає трохи більше 30% відсотків щодня. Зараз в місті з чисельністю населення до 20 млн осіб коронавірусом заразилися понад 43 тис. громадян.

Всього в США вже понад 121 тисячі хворих коронавірусом (станом на 1:00 29 березня за Київським часом).

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