США через Китай вирішили озброїти свої кораблі Patriot, - Reuters

Розвиток гіперзвукової зброї

В останні роки багато країн працюють над створенням власної гіперзвукової зброї середньої та великої дальності.

Так, в травні цього року у Китаї показали відео випробувань аналога російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Ракета відома під індексом 2PZD-21. Вперше китайці показали свою розробку у листопаді минулого року під час міжнародного авіашоу.

Натомість США та Японія вирішили спільно створити нову ракету проти гіперзвукової зброї.

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