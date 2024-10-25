США через Китай вирішили озброїти свої кораблі Patriot, - Reuters
США прагнуть озброїти свої кораблі ракетами протиповітряної оборони Patriot. Це пов'язано з побоюванням гіперзвукової зброї Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Анонімні джерела видання заявили, що побоюючись, що Китай розгорне гіперзвукову зброю для потоплення кораблів у Тихому океані, Військово-морські сили США просуваються до плану озброїти деякі свої судна ракетами-перехоплювачами Patriot.
Один представник промисловості сказав, що розміщення на борту кораблів ВМС високогнучких перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, які використовуються в основному в армії США, передбачає досягнення китайських ракетних технологій, включаючи використання високоманевровної гіперзвукової зброї.
Розвиток гіперзвукової зброї
В останні роки багато країн працюють над створенням власної гіперзвукової зброї середньої та великої дальності.
Так, в травні цього року у Китаї показали відео випробувань аналога російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Ракета відома під індексом 2PZD-21. Вперше китайці показали свою розробку у листопаді минулого року під час міжнародного авіашоу.
Натомість США та Японія вирішили спільно створити нову ракету проти гіперзвукової зброї.
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