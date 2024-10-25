США через Китай вирішили озброїти свої кораблі Patriot, - Reuters

США прагнуть озброїти свої кораблі ракетами протиповітряної оборони Patriot. Це пов'язано з побоюванням гіперзвукової зброї Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Анонімні джерела видання заявили, що побоюючись, що Китай розгорне гіперзвукову зброю для потоплення кораблів у Тихому океані, Військово-морські сили США просуваються до плану озброїти деякі свої судна ракетами-перехоплювачами Patriot.