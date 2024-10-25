США из-за Китая решили вооружить свои корабли Patriot, - Reuters

США стремятся вооружить свои корабли ракетами противовоздушной обороны Patriot. Это связано с опаской гиперзвукового оружия Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Анонимные источники издания заявили, что, опасаясь, что Китай развернет гиперзвуковое оружие для потопления кораблей в Тихом океане, Военно-морские силы США продвигаются к плану вооружить некоторые свои суда ракетами-перехватчиками Patriot.