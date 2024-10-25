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США из-за Китая решили вооружить свои корабли Patriot, - Reuters

США, Пятница 25 октября 2024 17:36
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США из-за Китая решили вооружить свои корабли Patriot, - Reuters Фото: США стремятся вооружить свои корабли ракетами Patriot (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США стремятся вооружить свои корабли ракетами противовоздушной обороны Patriot. Это связано с опаской гиперзвукового оружия Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анонимные источники издания заявили, что, опасаясь, что Китай развернет гиперзвуковое оружие для потопления кораблей в Тихом океане, Военно-морские силы США продвигаются к плану вооружить некоторые свои суда ракетами-перехватчиками Patriot.

Один представитель промышленности сказал, что размещение на борту кораблей ВМС высокогибких перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, используемых в основном в армии США, предполагает достижение китайских ракетных технологий, включая использование высокоманевровного гиперзвукового оружия.

Развитие гиперзвукового оружия

В последние годы многие страны работают над созданием собственного гиперзвукового оружия средней и большой дальности.

Так, в мае этого года в Китае показали видео испытаний аналога российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Ракета известна под индексом 2PZD-21. Впервые китайцы показали свою разработку в ноябре прошлого года на международном авиашоу.

США и Япония решили совместно создать новую ракету против гиперзвукового оружия.

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