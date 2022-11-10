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США чекають сигнали про готовність до мирних переговорів від РФ, - Держдеп

Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати чекають від Росії чітких сигналів щодо готовності до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Ми бачимо з боку України готовність до переговорів. Разом з тим, ми чекаємо, що влада Россі підкріпить справами свої епізодичні заяви про мир в Україні", - заявив представник Держдепартаменту США.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, проте з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом і справді готова до миру.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін поскаржився на те, що Україна не хоче вести "мирні" переговори. І запевнив, що готовий чекати на згоду Києва.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може розглянути можливість мирних переговорів із Росією на своїх попередніх умовах.

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