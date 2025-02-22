США частково розморозили фінансування іноземних програм, - Reuters

Адміністрація Трампа вивільнила 5,3 мільярда доларів раніше замороженої іноземної допомоги. Розморожені кошти спрямовані переважно на програми безпеки та боротьби з наркотиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство отримало список з 243 додаткових затверджених станом на 13 лютого винятків, на загальну суму 5,3 мільярда доларів. Список містить найповніший облік вилучених коштів з часу, коли Трамп наказав заморозити допомогу, і демонструє прагнення Білого дому скоротити допомогу на програми, які він не вважає життєво важливими для національної безпеки США.
Список визначає програми, які будуть профінансовані, та урядові установи США, які ними керують.
Переважна більшість вивільнених коштів - понад 4,1 мільярда доларів - призначалася для програм, якими керує Бюро з військово-політичних питань Держдепартаменту США, що здійснює нагляд за продажем зброї та наданням військової допомоги іншим країнам і групам. Інші винятки були пов'язані з імміграційною реформою Трампа та зусиллями, спрямованими на припинення потоку нелегальних наркотиків до США, зокрема смертельно небезпечного опіоїду фентанілу.
Згідно з переліком, більше половини програм, яким буде дозволено продовжити роботу, реалізовуються Бюро Держдепартаменту США з питань допомоги правоохоронним органам (INL) і спрямовані на боротьбу з незаконним обігом наркотиків та нелегальною міграцією до Сполучених Штатів.
Ці винятки коштували 293 мільйони доларів і включали кошти на бази даних для відстеження мігрантів, виявлення можливих терористів й обміну біометричною інформацією. Reuters не змогло з'ясувати, чи були надані якісь винятки, однак їх не було в списку.
Згідно з переліком, на відміну від програм, пов'язаних з безпекою, програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) отримали менше 100 мільйонів доларів винятків. Це порівняно з приблизно 40 мільярдами доларів на програми USAID, які адмініструвалися щорічно до заморожування.
Звільнені програми USAID включали 78 млн доларів на непродовольчу гуманітарну допомогу в Секторі Газа, яка була спустошена війною. Окремо 56 мільйонів доларів було виділено для Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з угодою про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
Список не містив конкретних винятків для деяких з найгірших гуманітарних криз у світі, зокрема Судан, Сирію, Україну, М'янму та Афганістан. Це означає, що фінансування цих країн, імовірно, залишається припиненим.
Водночас, як показав список, винятки, пов'язані з безпекою, включають 870 млн доларів на програми у Тайвані, 336 млн доларів на модернізацію філіппінських сил безпеки і понад 21,5 млн доларів на бронежилети і броньовані автомобілі для української Національної поліції та прикордонників.
Найбільшим виключенням, не пов'язаним з безпекою, стало фінансування у розмірі 500 млн доларів для PEPFAR, - головної програми США з боротьби з ВІЛ/СНІДом, яка в основному фінансує медичні послуги в Африці і вважається такою, що врятувала мільйони людських життів.
Це порівняно з річним бюджетом PEPFAR на 2024 рік у розмірі 6,5 млрд доларів. Програма адмініструється Бюро глобальної охорони здоров'я Держдепартаменту США.
Нинішній співробітник USAID, який говорив на умовах анонімності, описав процес подання запитів на винятки як "дуже дисфункціональний" і сказав, що співробітники агентства, які залишилися, прагнули отримати роз'яснення щодо того, які критерії використовуються.
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа звернулася до місій USAID за кордоном, щоб визначити і призначити програми, які будуть звільнені від сплати податків.
Незабаром після вступу на посаду президента 20 січня, Дональд Трамп наказав зробити 90-денну паузу в наданні іноземної допомоги. США призупинили надання всієї іноземної допомоги - від програм боротьби з голодом і смертельними хворобами до надання притулку мільйонам переміщених осіб по всьому світу.
Замороження спричинило боротьбу американських чиновників і гуманітарних організацій за винятки, щоб продовжити програми.
Держсекретар Марко Рубіо, який заявив, що вся іноземна допомога має відповідати пріоритетам Трампа "Америка понад усе". Наприкінці січня Трамп надав винятки щодо військової допомоги Ізраїлю та Єгипту, головним союзникам США на Близькому Сході, а також щодо гуманітарної допомоги, яка рятує життя, зокрема продовольства.
Однак нинішні і колишні американські чиновники і гуманітарні організації стверджують, що було схвалено лише кілька винятків з правил надання гуманітарної допомоги.
Трамп давно виступає проти іноземної допомоги, яка в середньому становить менше 2% від загальних федеральних витрат за останні 20 років, згідно з даними позапартійного Комітету за відповідальний федеральний бюджет. Він описав американську "індустрію іноземної допомоги" як таку, що "в багатьох випадках суперечить американським цінностям".
Департамент урядової ефективності мільярдера Ілона Маска очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), основного механізму надання американської зовнішньої допомоги та критично важливого інструменту "м'якої сили" США для завоювання впливу за кордоном.
14 лютого федеральний суддя наказав адміністрації Трампа відновити фінансування сотень іноземних підрядників, які втратили кошти через заморозку програм.
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