США частково розморозили фінансування іноземних програм, - Reuters

Агентство отримало список з 243 додаткових затверджених станом на 13 лютого винятків, на загальну суму 5,3 мільярда доларів. Список містить найповніший облік вилучених коштів з часу, коли Трамп наказав заморозити допомогу, і демонструє прагнення Білого дому скоротити допомогу на програми, які він не вважає життєво важливими для національної безпеки США.

Список визначає програми, які будуть профінансовані, та урядові установи США, які ними керують.

Переважна більшість вивільнених коштів - понад 4,1 мільярда доларів - призначалася для програм, якими керує Бюро з військово-політичних питань Держдепартаменту США, що здійснює нагляд за продажем зброї та наданням військової допомоги іншим країнам і групам. Інші винятки були пов'язані з імміграційною реформою Трампа та зусиллями, спрямованими на припинення потоку нелегальних наркотиків до США, зокрема смертельно небезпечного опіоїду фентанілу.

Згідно з переліком, більше половини програм, яким буде дозволено продовжити роботу, реалізовуються Бюро Держдепартаменту США з питань допомоги правоохоронним органам (INL) і спрямовані на боротьбу з незаконним обігом наркотиків та нелегальною міграцією до Сполучених Штатів.

Ці винятки коштували 293 мільйони доларів і включали кошти на бази даних для відстеження мігрантів, виявлення можливих терористів й обміну біометричною інформацією. Reuters не змогло з'ясувати, чи були надані якісь винятки, однак їх не було в списку.

Програми USAID

Згідно з переліком, на відміну від програм, пов'язаних з безпекою, програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) отримали менше 100 мільйонів доларів винятків. Це порівняно з приблизно 40 мільярдами доларів на програми USAID, які адмініструвалися щорічно до заморожування.

Звільнені програми USAID включали 78 млн доларів на непродовольчу гуманітарну допомогу в Секторі Газа, яка була спустошена війною. Окремо 56 мільйонів доларів було виділено для Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з угодою про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Список не містив конкретних винятків для деяких з найгірших гуманітарних криз у світі, зокрема Судан, Сирію, Україну, М'янму та Афганістан. Це означає, що фінансування цих країн, імовірно, залишається припиненим.

Тайвань і програма боротьби з ВІЛ/СНІД

Водночас, як показав список, винятки, пов'язані з безпекою, включають 870 млн доларів на програми у Тайвані, 336 млн доларів на модернізацію філіппінських сил безпеки і понад 21,5 млн доларів на бронежилети і броньовані автомобілі для української Національної поліції та прикордонників.

Найбільшим виключенням, не пов'язаним з безпекою, стало фінансування у розмірі 500 млн доларів для PEPFAR, - головної програми США з боротьби з ВІЛ/СНІДом, яка в основному фінансує медичні послуги в Африці і вважається такою, що врятувала мільйони людських життів.

Це порівняно з річним бюджетом PEPFAR на 2024 рік у розмірі 6,5 млрд доларів. Програма адмініструється Бюро глобальної охорони здоров'я Держдепартаменту США.

Нинішній співробітник USAID, який говорив на умовах анонімності, описав процес подання запитів на винятки як "дуже дисфункціональний" і сказав, що співробітники агентства, які залишилися, прагнули отримати роз'яснення щодо того, які критерії використовуються.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа звернулася до місій USAID за кордоном, щоб визначити і призначити програми, які будуть звільнені від сплати податків.