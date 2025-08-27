США частково дозволили імпорт алмазів російського походження

Така ліцензія, яку підписав директор Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Бредлі Сміт, передбачає дозвіл на імпорт деяких категорій алмазів російського походження:

Якщо алмази вже перебували за межами Росії до певних дат, їх можна ввозити в США до 1 вересня 2026 року. Мова про алмази:

вагою 1 карат і більше, які перебували поза Росією після 1 березня 2024 року;

вагою 0,5 карата, які були за межами РФ після 1 вересня 2024 року.

Водночас заборона на алмази російського походження, що перебувають у Росії або вивезені пізніше зазначених дат, залишається чинною.