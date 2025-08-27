США частично разрешили импорт алмазов российского происхождения

Министерство финансов США разрешило импорт некоторых алмазов российского происхождения в виде исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую генеральную лицензию, которая была выдана Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Такая лицензия, которую подписал директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брэдли Смит, предусматривает разрешение на импорт некоторых категорий алмазов российского происхождения:
Если алмазы уже находились за пределами России до определенных дат, их можно ввозить в США до 1 сентября 2026 года. Речь об алмазах:
При этом запрет на алмазы российского происхождения, находящиеся в России или вывезенные позже указанных дат, остается в силе.
Напомним, в феврале 2024 года, когда президентом США был еще Джо Байден, Вашингтон ввел запрет на импорт алмазов российского происхождения.
Такие запреты вступили в силу после того, как "Большая семерка" в 2023 году обязалась ввести поэтапный запрет на импорт всех алмазов, которые были добыты в России.
К слову, 2 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп снял ограничения против "Рособоронэкспорта" и ряда российских банков во время отмены санкций против Сирии.