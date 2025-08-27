США частично разрешили импорт алмазов российского происхождения

Такая лицензия, которую подписал директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брэдли Смит, предусматривает разрешение на импорт некоторых категорий алмазов российского происхождения:

Если алмазы уже находились за пределами России до определенных дат, их можно ввозить в США до 1 сентября 2026 года. Речь об алмазах:

весом 1 карат и более, которые находились вне России после 1 марта 2024 года;

весом 0,5 карата, которые были за пределами РФ после 1 сентября 2024 года.

При этом запрет на алмазы российского происхождения, находящиеся в России или вывезенные позже указанных дат, остается в силе.