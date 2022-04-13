США быстро снабжают Украину оружием, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

"Украинцы ясно дали понять, что хотят увеличить свои запасы средств противовоздушной обороны. Они что хотят больше самолетов… Мы говорим с союзниками и партнерами о том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь им получить больше систем ПВО большой дальности", - заявили в Минобороне США.

По словам чиновника, что касается беспилотных авиационных комплексов Switchblade американского производства, то значительное их количество в настоящее время находится на территории Украины.

Switchblade оснащены взрывчаткой и у них на борту есть видеокамеры и датчики. При этом для работы с данным оружием требуется всего около одного или двух дней обучения.

По словам чиновника, большая часть американского оружия на 800 миллионов долларов уже доставлена украинцам. Пентагон также работает над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.