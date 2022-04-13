США швидко постачають Україні зброю, - Пентагон

За оцінкою Міноборони США, українська армія як і раніше має у своєму розпорядженні більшу частину систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони США.

"Українці ясно дали зрозуміти, що хочуть збільшити свої запаси засобів протиповітряної оборони. Ми говоримо з союзниками і партнерами про те, щоб зробити все можливе, щоб допомогти їм отримати більше систем ППО великої дальності", - заявили в Міноборони США.

За словами чиновника, що стосується безпілотних авіаційних комплексів Switchblade американського виробництва, то значна їх кількість зараз знаходиться на території України.

Switchblade оснащені вибухівкою і у них на борту є відеокамери і датчики. При цьому для роботи з даною зброєю потрібно всього близько одного або двох днів навчання.

За словами чиновника, велика частина американської зброї на 800 мільйонів доларів вже доставлена українцям. Пентагон також працює над виділенням ще 100 мільйонів доларів на ракети Javelin.