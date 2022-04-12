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Через сети контрабанды. Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака, - The Guardian

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Москва, Вторник 12 апреля 2022 09:01
Через сети контрабанды. Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака, - The Guardian Фото: Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака (doblest club)
Автор: Валерия Полищук

Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных действий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия. Из Ирака в Россию уже отправили РПГ и противотанковые ракеты, а также ракетные установки бразильской разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ракетная система Bavar 373 иранского производства, аналогичная российскому С-300, также была передана в дар Москве властями Тегерана, которые также вернули С-300, по словам источника, помогавшего организовать перевозку.

Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, означало бы резкий сдвиг в российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Издание сообщает, что поставки вооружения России также имеют огромные последствия для направления и объема торговли в международном бизнесе по торговле оружием.

Три грузовых судна, способных перевозить вооружение - два под российским флагом и одно под иранским - пересекли Каспийское море из иранского порта Бандар-Анзали в российский Астрахань в указанные сроки.

В частности, Россия получила РПГ и противотанковые ракеты, от шиитского ополчения "Хашд аш-Шааби" Вооружение было переправлено в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и отправлены в Россию по морю, сообщил командир отделения ополчения, контролирующего этот переход.

По словам источника в организации, 1 апреля "Хашд аш-Шааби" также разобрала и отправила по частям две пусковые установки Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60, в Иран.

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