Reuters повідомив про жалюгідну ситуацію в секторі Гази: антисанітарія, сміття і стічні води

Сектор Газа, Субота 08 листопада 2025 01:03
Reuters повідомив про жалюгідну ситуацію в секторі Гази: антисанітарія, сміття і стічні води Фото: звалище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Після місяців бойових дій у Газі гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Серед руїн і наметових таборів на вулицях скупчуються тонни сміття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

По всьому сектору Гази розкидані гори відходів, покритих мухами і пилом. Після початку війни комунальні служби припинили роботу, а їх часткове відновлення не змогло змінити ситуацію. Прибирання вулиць неможливе через руйнування, спричинені ізраїльською військовою операцією.

"Я не відчуваю свіжого повітря. У моєму наметі стоїть нестерпний запах, діти кашляють вранці", - розповів мешканець Хан-Юніса Махмуд Абу Рейда, який живе з сім'єю поруч із контейнером, переповненим відходами.

Сміттєве скупчення, що гниє, стічні води й дим від спалюваного пластику створюють небезпечну для здоров'я атмосферу. За словами керівника відділення ПРООН у Газі Алессандро Мракіча, проблема сягнула колосальних масштабів: "Йдеться приблизно про 2 мільйони тонн неутилізованих відходів".

Він зазначив, що до початку війни звалища вже були переповнені, а три великі полігони, розташовані вздовж кордону з Ізраїлем, тепер закриті для палестинців.

Хвороби та брак медицини

Місцеві лікарі повідомляють про спалахи кишкових і шкірних інфекцій. В імпровізованих таборах поширюються діарея, висип, короста та воші.

Дерматолог кувейтського польового госпіталю в Хан-Юнісі Самі Абу Таха зазначає: "Шкірні захворювання різко збільшилися через тісноту і близькість звалищ. Ліків катастрофічно не вистачає".

Один із синів Абу Рейди неодноразово потрапляв до лікарні з бактеріальною інфекцією, причиною якої, як вважають медики, стало забруднення біля намету.

Зруйнована інфраструктура та плани ООН

Бомбардування пошкодили каналізаційні системи, через що люди змушені користуватися відкритими туалетами, які затоплюються дощем.

У деяких районах стічні води розливаються прямо між тимчасовими житлами.

ООН готує план з утилізації відходів, включно з будівництвом переробних підприємств, здатних виробляти електроенергію зі сміття. "Необхідні термінові дії та доступ до техніки, щоб почати відновлювальні роботи на місцях", - наголосив Мракич.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп на пресконференції в Овальному кабінеті заявив, що зіграв ключову роль у рішенні Ізраїлю завдати удару по Ірану, назвавши атаку потужною і зазначивши, що цей день став важливим для ізраїльської держави.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив територію біля кордону з Єгиптом закритою військовою зоною і скоригував правила застосування зброї для своїх сил безпеки.

