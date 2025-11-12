ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США строят крупную военную базу вблизи сектора Газа, - Bloomberg

Сектор Газа, Среда 12 ноября 2025 04:14
UA EN RU
США строят крупную военную базу вблизи сектора Газа, - Bloomberg Фото: сектор Газа (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США планируют строительство крупной военной базы в израильском районе Отеф-Азза, недалеко от сектора Газа, для размещения международных стабилизационных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg.

Сообщается, что проект направлен на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС и обеспечение безопасности в регионе.

Планируемая база для стабилизационных сил

По данным журналистов, новая база будет способна принять до 10 000 военных и обеспечивать почти 1000 квадратных метров офисных помещений на протяжении года.

Военные США проводят оценку стоимости строительства, обращаясь к предварительно квалифицированным подрядчикам для создания временной, самодостаточной инфраструктуры, способной поддерживать крупный контингент персонала.

Предполагаемое местоположение базы — район Отеф-Азза, прилегающий к сектору Газа.

По информации издания, это решение связано с необходимостью координации с другими странами для контроля прекращения огня и поддержания безопасности на постконфликтной территории.

Международное участие и цели миссии

Соединенные Штаты ищут международную поддержку для создания Международных стабилизационных сил, которые будут сотрудничать с Израилем и Египтом.

Основная цель этих войск — обеспечение безопасности территории и содействие восстановлению после более чем двух лет боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Представитель Центрального командования США Тим Хокинс уточнил, что американские войска непосредственно в Газе размещаться не будут, а планирование ведется совместно с международными военными партнерами для разработки оптимальных вариантов базирования.

Напоминаем, что Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, включая премьер-министра Беньямина Нетаньяху, обвинив их в совершении "геноцида" и "преступлений против человечности" в секторе Газа.

Отметим, что после месяцев боевых действий в Газе гуманитарная обстановка резко ухудшилась, а на улицах, среди разрушенных зданий и палаточных лагерей, скапливаются огромные объемы мусора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Сектор Газа
Новости
РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, идут жесткие бои, - Сырский
РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, идут жесткие бои, - Сырский
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа