США строят крупную военную базу вблизи сектора Газа, - Bloomberg

США планируют строительство крупной военной базы в израильском районе Отеф-Азза, недалеко от сектора Газа, для размещения международных стабилизационных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg.

Сообщается, что проект направлен на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС и обеспечение безопасности в регионе.

Планируемая база для стабилизационных сил

По данным журналистов, новая база будет способна принять до 10 000 военных и обеспечивать почти 1000 квадратных метров офисных помещений на протяжении года.

Военные США проводят оценку стоимости строительства, обращаясь к предварительно квалифицированным подрядчикам для создания временной, самодостаточной инфраструктуры, способной поддерживать крупный контингент персонала.

Предполагаемое местоположение базы — район Отеф-Азза, прилегающий к сектору Газа.

По информации издания, это решение связано с необходимостью координации с другими странами для контроля прекращения огня и поддержания безопасности на постконфликтной территории.

Международное участие и цели миссии

Соединенные Штаты ищут международную поддержку для создания Международных стабилизационных сил, которые будут сотрудничать с Израилем и Египтом.

Основная цель этих войск — обеспечение безопасности территории и содействие восстановлению после более чем двух лет боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Представитель Центрального командования США Тим Хокинс уточнил, что американские войска непосредственно в Газе размещаться не будут, а планирование ведется совместно с международными военными партнерами для разработки оптимальных вариантов базирования.